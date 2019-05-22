Пристайко розповів про план закордонних візитів Зеленського на найближчі місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Розроблено план стосовно перших закордонних візитів Президента України Володимира Зеленського. Про це сказав у середу журналістам заступник голови АП Вадим Пристайко, передає корреспондент УНН.
“З Президентом ми зараз говорили декілька годин про те, яким чином ми можемо зсунути той процес, який застряг на верхній точці: Мінськ, всі процеси, включаючи миротворчі, Тристороння контактна група, нормандійський формат. Телефонні переговори лідерів, які відбулись сьогодні, які відбудуться найближчим часом. Цьому було присвячено розмову з Президентом”, — сказав Пристайко.
Він нагадав, що сьогодні відбулась телефонна розмова між лідерами Німеччини, Франції і Росії, і зазначив, що Україна наразі хоче дізнатись про її результати.
“Ми зараз дізнаємось, які були результати, і будемо планувати наш наступний крок”, — зазначив він.
На питання про те, коли можуть відбутись перші закордонні візити Зеленського, дипломат сказав, що "є план, який ми розробили на найближчі місяці".
“У нас є план, який ми розробили на найближчі місяці — куди здійснює перші візити Президент. Куди буде найперший візит — ми вам скажемо найближчим часом.... Запрошували на дуже багато заходів, включаючи 5 червня, 4 червня. Нас запрошують на багато заходів. Ми зараз обираємо, куди нам слід їхати, особливо перші візити”, — розповів він.
Нагадаємо, 22 травня Вадима Пристайка призначили заступником Глави Адміністрації Президента України.