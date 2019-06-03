Зеленский едет в Брюссель задекларировать неизменность курса в Евросоюз и НАТО - пресс-секретарь

КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский едет в первый свой зарубежный визит в Брюссель с тем, чтобы задекларировать неизменность курса в Евросоюз и НАТО, а также на реформирование страны, а кроме того, хочет услышать, что Украина может рассчитывать на поддержку своих стремлений со стороны Евросоюза. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель во время брифинга в АПУ, передает корреспондент УНН.