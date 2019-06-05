Туск розповів про зустріч з Зеленським

"На нашій сьогоднішній зустрічі я підкреслив допомогу ЄС Україні та її народові, які досягли величезного поступу у реформуванні своєї країни з часу Революції гідності 5 років тому. ЄС завжди буде готовий допомогти Україні посилити свою позицію, демократію і верховенство права, боротись із корупцією, стабілізувати економіку і продовжувати реформи енергетичного сектору. Тому що сильна і демократична Україна - у найкращих інтересах Євросоюзу", - сказав Туск.

Він заявив, що ЄС готовий продовжувати роботу з імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС, яка вже дала багато позитивних результатів у торгівлі, інвестиціях, що є позитивом для обох сторін і може дати значно більше у майбутньому.

"ЄС продовжуватиме свою фінансову підтримку українським реформам попри війну на Донбасі і російську агресію. Ми також обговорили подальші загрози для безпеки України. Євросоюз залишатиметься на своєму курсі і надалі підтримуватиме суверенність України, незалежність і територіальну цілісність. Ми засуджуємо рішення Росії щодо надання російського громадянства українцям на Донбасі та громадянам кримського походження", - сказав президента Європейської ради.

З його слів, такі дії протирічать мінським угодам, і ЄС надалі закликатиме до негайного звільнення українських громадян, які незаконно затримані у Росії і в Криму, включно з 24 українськими моряками, що утримуються в Москві з листопада.

"Президент Зеленський і я обговорили наш наступний саміт ЄС-Україна. Він визначатиме пріоритети для наших стосунків на подальший рік. Наше спільне рішення провести саміт, як це і було заплановано, і ми погодились залишатись у тісному контакті з Президентом", - додав Туск.

Нагадаємо, 5 червня президент Європейської ради Дональд Туск зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі.

4-5 червня відбувається візит Президента України до інституцій Європейського Союзу та НАТО у Брюсселі.

Напередодні Зеленський зустрівся з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.