Україна може покладатись на Європейський Союз - Туск

“Я повторю те, що сказав у Раді в лютому — не може бути справедливої Європи без незалежної України, не може бути безпечної Європи без безпечної України. Простими словами — не може бути Європи без України”, — сказав Туск.

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"Пане Президенте, Україна може покладатись на Європейський Союз. Як завжди. Ми залишаємось і залишатимемось вашим найкращим другом і союзником", - додав він.

Раніше Зеленський обговорив з Могеріні санкції за російські паспорти в ОРДЛО.