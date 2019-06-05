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Україна може покладатись на Європейський Союз - Туск

Україна може покладатись на Європейський Союз - Туск

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Україна і надалі може покладатись на Європейський Союз. Про це заявив Президент Європейської ради Дональд Туск за результатами зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі, передає кореспондент УНН.

“Я повторю те, що сказав у Раді в лютому — не може бути справедливої Європи без незалежної України, не може бути безпечної Європи без безпечної України. Простими словами — не може бути Європи без України”, — сказав Туск.

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"Пане Президенте, Україна може покладатись на Європейський Союз. Як завжди. Ми залишаємось і залишатимемось вашим найкращим другом і союзником", - додав він.

Раніше Зеленський обговорив з Могеріні санкції за російські паспорти в ОРДЛО.

Українські Національні Новини

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