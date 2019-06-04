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Зеленский в Брюсселе заявил о готовности к диалогу с Россией

Зеленский в Брюсселе заявил о готовности к диалогу с Россией

Киев  •  УНН

 • 12529 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Украина готова вести переговоры с Россией и выполнять Минские соглашения, но, прежде всего, страна должна быть в состоянии защитить себя и повысить обороноспособность. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совместном пресс-брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает корреспондент УНН.

"Прогресс Украины к высоким европейским стандартам жизни является целью нашего общества. Целью всех наших реформ является повышение уровня жизни всех украинцев, искоренение коррупции и модернизация государства", - сказал Президент.

По его словам, достичь этого возможно лишь за счет обеспечения украинской национальной безопасности.

"Мы готовы вести переговоры с Россией, мы готовы выполнять Минские соглашения. Тем ни менее, в начале мы должны быть в состоянии защитить себя и повысить нашу обороноспособность на политическом, военном и экономическом уровне", - заявил Зеленский.

Он поблагодарил за ту политическую и практическую поддержку, которую Украина получает от НАТО.

Ранее УНН сообщал, что Зеленский назвал Россию "агрессором".

Также сообщалось, что Зеленский поддерживает санкции против РФ и всех, кто вовлечен в ведение военной агрессии против Украины.

Напомним, Зеленский отправился в свой первый зарубежный визит в Брюссель с тем, чтобы задекларировать неизменность курса в Евросоюз и НАТО, а также на реформирование страны, а кроме того, хочет услышать, что Украина может рассчитывать на поддержку своих стремлений со стороны Евросоюза.

Кроме того, Зеленский заявлял, что в Брюсселе будет иметь ряд встреч на высшем уровне, на которых он планирует обсудить, как вместе с ЕС давить на Россию, чтобы прекратить войну.

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