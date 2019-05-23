Зеленский назвал Россию "агрессором"

"Мы сегодня проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору (по уровню диджитализации – ред.), по индексу человеческого капитала мы проигрываем только РФ, Беларуси и Эстонии", - отметил Зеленский.

При этом он во время всего своего выступления общался с аудиторией на русском языке, лишь изредка употребляя отдельные украинские слова и выражения.

Напомним, в команде Президента заявили, что окончательное решение в переговорном процессе с Россией по Донбассу может быть вынесено на референдум для принятия большинством общества.