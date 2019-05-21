В Зеленского хотят вынести на референдум окончательные договоренности с РФ по Донбассу

"Окончательное решение, если оно неоднозначно будет воспринято обществом, если там будут точки проблемные для восприятия теми или иными, может быть вынесено на референдум, чтобы не какой-то политик принимал решение, а сам народ", - отметил Богдан.

Ранее Богдан заявил, что в переговорную группу по урегулированию ситуации на Донбассе должны войти авторитетные в Украине и России личности, которых бы, в том числе, уважали и в РФ.

Напомним, 16 мая Ирина Геращенко написала заявление о прекращении своей деятельности в рамках минских переговоров.

Позже политолог Владимир Фесенко заявил, что прекращение деятельности в рамках минских переговоров представителя гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ирины Геращенко никак не повлияет на переговорный процесс в Минске. Реальные изменения были бы возможны, если бы уволили Виктора Медведчука.