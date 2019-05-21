У Зеленського хочуть винести на референдум кінцеві домовленості з РФ по Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Кінцеве рішення в переговорному процесі з Росією по Донбасу може бути винесене на референдум для ухвалення більшістю суспільства. Про це заявив новопризначений голова Адміністрації Президента Володимира Зеленського Андрій Богдан в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.
"Кінцеве рішення, якщо воно неоднозначно буде сприйняте суспільством, якщо там будуть точки проблемні для сприйняття тими чи іншими, може бути винесене на референдум, щоб не якийсь політик ухвалював рішення, а сам народ", - зазначив Богдан.
Раніше Богдан заявив, що до переговорної групи щодо урегулювання ситуації на Донбасі мають увійти авторитетні в Україні й Росії особистості, яких би, в тому числі, поважали й у РФ.
Нагадаємо, 16 травня Ірина Геращенко написала заяву про припинення своєї діяльності в рамках мінських переговорів.
Пізніше політолог Володимир Фесенко заявив, що припинення діяльності в рамках мінських переговорів представника гуманітарної підгрупи контактної групи по врегулюванню конфлікту в Донбасі Ірини Геращенко ніяк не вплине на переговорний процес у Мінську. Реальні зміни були б можливими, якщо б звільнили Віктора Медведчука.