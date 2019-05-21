У Зеленського хочуть винести на референдум кінцеві домовленості з РФ по Донбасу

КИЇВ. 21 травня. УНН. Кінцеве рішення в переговорному процесі з Росією по Донбасу може бути винесене на референдум для ухвалення більшістю суспільства. Про це заявив новопризначений голова Адміністрації Президента Володимира Зеленського Андрій Богдан в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.