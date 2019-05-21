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Переговорну групу по Донбасу чекають зміни: в АП розповіли подробиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. До переговорної групи щодо урегулювання ситуації на Донбасі мають увійти авторитетні в Україні й Росії особистості, яких би, в тому числі, поважали й у РФ. Про це заявив новопризначений голова Адміністрації Президента Володимира Зеленського Андрій Богдан в ефірі телеканалу "112 Україна", передає кореспондент УНН.

"Головне завдання – знайти тих людей, які будуть здатні домовлятися з обох сторін. Ми чекаємо якісь сигнали зі сторони Росії, щоб це була б взаємна група, яка б працювала, контактувала і розуміла одне одного", - зазначив Богдан.

За його словами, в таку групу, з боку України, мають увійти історичні постаті, які мають повагу суспільства, в тому числі й у РФ, щоб своїм авторитетом просувати переговорний процес.

Нагадаємо, 16 травня Ірина Геращенко написала заяву про припинення своєї діяльності в рамках мінських переговорів.

Пізніше політолог Володимир Фесенко заявив, що припинення діяльності в рамках мінських переговорів представника гуманітарної підгрупи контактної групи по врегулюванню конфлікту в Донбасі Ірини Геращенко ніяк не вплине на переговорний процес у Мінську. Реальні зміни були б можливими, якщо б звільнили Віктора Медведчука. 

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