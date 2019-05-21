Переговорную группу по Донбассу ждут изменения: в АП рассказали подробности

"Главная задача - найти тех людей, которые будут способны договариваться с обеих сторон. Мы ждем какие-то сигналы со стороны России, чтобы это была взаимная группа, которая работала, контактировала и понимала друг друга", - отметил Богдан.

По его словам, в такую группу, со стороны Украины, должны войти исторические фигуры, которые имеют уважение общества, в том числе и в РФ, чтобы своим авторитетом продвигать переговорный процесс.

Напомним, 16 мая Ирина Геращенко написала заявление о прекращении своей деятельности в рамках минских переговоров.

Позже политолог Владимир Фесенко заявил, что прекращение деятельности в рамках минских переговоров представителя гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирины Геращенко никак не повлияет на переговорный процесс в Минске. Реальные изменения были бы возможны, если бы уволили Виктора Медведчука.