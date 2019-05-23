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Зеленський назвав Росію "агресором"

Зеленський назвав Росію "агресором"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час публічного виступу вжив термін "агресор" замість "Росія". Це сталося під час форуму інтернет-діячів в Києві, передає кореспондент УНН.

"Ми сьогодні програємо Казахстану, Білорусі, Узбекистану, Грузії, Молдові, країнам Балтії та агресору (за рівнем діджиталізаціі - ред.), за індексом людського капіталу ми програємо лише РФ, Білорусі та Естонії", - зазначив Зеленський.

При цьому він під час всього свого виступу спілкувався з аудиторією російською мовою, лише зрідка вживаючи окремі українські слова і вирази.

Нагадаємо, в команді Президента заявили, що остаточне рішення в переговорному процесі з Росією щодо Донбасу може бути винесено на референдум для прийняття більшістю суспільства.

Українські Національні Новини

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