Зеленський у Брюсселі заявив про готовність до діалогу з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Україна готова вести переговори з Росією і виконувати Мінські угоди, але, перш за все, країна має бути в змозі захистити себе і підвищити обороноздатність. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільному прес-брифінгу з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передає кореспондент УНН.
"Прогрес України до високих європейських стандартів життя є метою нашого суспільства. Метою всіх наших реформ є підвищення рівня життя всіх українців, викорінення корупції та модернізація держави", - сказав Президент.
За його словами, досягти цього можливо лише за рахунок забезпечення української національної безпеки.
"Ми готові вести переговори з Росією, ми готові виконувати Мінські угоди. Втім, на початку ми повинні бути в змозі захистити себе і підвищити нашу обороноздатність на політичному, військовому та економічному рівні", - заявив Зеленський.
Він подякував за ту політичну і практичну підтримку, яку Україна отримує від НАТО.
Раніше УНН повідомляв, що Зеленський назвав Росію "агресором".
Також повідомлялося, що Зеленський підтримує санкції проти РФ і всіх, хто залучений у відання військової агресії проти України.
Нагадаємо, Зеленський відправився в свій перший закордонний візит до Брюсселя з тим, щоб задекларувати незмінність курсу в Євросоюз і НАТО, а також на реформування країни, а крім того, хоче почути, що Україна може розраховувати на підтримку своїх прагнень з боку Євросоюзу.
Крім того, Зеленський заявляв, що в Брюсселі буде мати низку зустрічей на вищому рівні, на яких він планує обговорити, як разом з ЄС тиснути на Росію, щоб припинити війну.