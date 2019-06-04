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Зеленський у Брюсселі заявив про готовність до діалогу з Росією

Зеленський у Брюсселі заявив про готовність до діалогу з Росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Україна готова вести переговори з Росією і виконувати Мінські угоди, але, перш за все, країна має бути в змозі захистити себе і підвищити обороноздатність. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільному прес-брифінгу з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передає кореспондент УНН.

"Прогрес України до високих європейських стандартів життя є метою нашого суспільства. Метою всіх наших реформ є підвищення рівня життя всіх українців, викорінення корупції та модернізація держави", - сказав Президент.

За його словами, досягти цього можливо лише за рахунок забезпечення української національної безпеки.

"Ми готові вести переговори з Росією, ми готові виконувати Мінські угоди. Втім, на початку ми повинні бути в змозі захистити себе і підвищити нашу обороноздатність на політичному, військовому та економічному рівні", - заявив Зеленський.

Він подякував за ту політичну і практичну підтримку, яку Україна отримує від НАТО.

Раніше УНН повідомляв, що Зеленський назвав Росію "агресором".

Також повідомлялося, що Зеленський підтримує санкції проти РФ і всіх, хто залучений у відання військової агресії проти України.

Нагадаємо, Зеленський відправився в свій перший закордонний візит до Брюсселя з тим, щоб задекларувати незмінність курсу в Євросоюз і НАТО, а також на реформування країни, а крім того, хоче почути, що Україна може розраховувати на підтримку своїх прагнень з боку Євросоюзу.

Крім того, Зеленський заявляв, що в Брюсселі буде мати низку зустрічей на вищому рівні, на яких він планує обговорити, як разом з ЄС тиснути на Росію, щоб припинити війну.

Українські Національні Новини

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