"Евротур" Зеленского в Брюссель: политика, вечеринка и "плагиат"

Так, визит Зеленского начался во вторник, 4 июня. Первым делом новый Президент встретился с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, известного крепкой дружбой с предыдущим украинским лидером. Два политика встретились, перед камерой пожали руки, обменялись шутками и скрылись в коридорах Европейской комиссии.

После встречи ни Зеленский, ни Юнкер не выступили с заявлениями для прессы и уж тем более не отвечали на вопросы журналистов.

В Администрации Президента в тот же день сообщили, что на встрече “обсуждался широкий круг вопросов взаимодействия Украины и Европейского Союза”. Сам же Зеленский позже заявил, что шутил с Юнкером “о таком мужском, что нельзя говорить” и назвал президента Европейской комиссии “добрым, теплым, нормальным дядькой”.



Но вернёмся к визиту. В тот же день в Брюсселе он встретился с Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире Альянса. Встреча продлилась около часа, после чего оба политика выступили с заявлением для прессы и позволили СМИ задать два вопроса.

Во время самого выступления Зеленский говорил на английском, при этом подглядывая в бумажку на трибуне. Столтенберг тоже иногда подглядывал в бумажку Зеленского, а потом удивленно смотрел на представителя украинской власти.

Впрочем, ничего необычного в заявлении Зеленского УНН не нашел, кроме того, пожалуй, что тот вновь заявил о готовности диалога с Россией.

В то же время, Генсек НАТО и сам постоянно призывает к диалогу с РФ.

Еще после встречи стало известно, что в июле НАТО планирует провести в Черном море дополнительные учения с Украиной, и это, пожалуй, стало одной из главных новостей.

Позже вечером во вторник в штаб-квартиру НАТО приехал и президент Польщи Анджей Дуда, с которым Глава Украинского государства также встретился — впервые после вступления в должность. Коллеги обсуждали вопросы внешней политики и безопасности, в том числе противодействие “Северному потоку-2”.

А ещё Зеленский заявил, что настроен не допустить, чтоб в отношениях Украины и Польщи “тематика сложных моментов истории украинского-польских взаимоотношений” доминировала.

Между встречами украинский Президент успел заскочить к вице-президенту Европейской комиссии Валдису Домбровскису. Говорили о деньгах. Домбровскис сказал, что Украина получит деньги — транш макрофинансовой помощи, — как только выполнит обязательства. Зеленский согласился.

После насыщенного дня, пронизанного встречами с европейскими лидерами, Зеленский отправился не отдыхать, как можно было бы подумать, но на “вечеринку” к американским друзьям.

Совместный ужин, организованный представительством США в ЕС, посетили министр энергетики США Рик Перри, а также зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, глава Европарламента Антонио Таяни, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, уже знакомый нам президент Польши Анджей Дуда, премьер Румынии Виорике Денчиле и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, и многие другие.

Очевидно, именно во время этого мероприятия Зеленский обменялся номерами с грузинским премьером, которого позже назвал “хорошим человеком”.

Следующий день, 5 июня, у Зеленского был не менее насыщенным. Зеленский дал интервью во время занятий на велотренажере. Также он встретился с Федерикой Могерини, с которой успел познакомиться днём ранее. Политики обсудили ограничительные меры против тех, кто выдаёт российские паспорта украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, сообщили в пресс-службе Президента.

Еще одна встреча высокого уровня состоялась у Зеленского в среду — с президентом Европейского совета, другом Украины Дональдом Туском. Политики говорили о реформах и безопастности, приоритетах и санкциях.

Президент Евросовета заявил о полной поддержке Украины, а Зеленский... украл абзац из выступления Порошенка? Или вроде того.

Инцидент с цитатой пятого Президента Украины Петра Порошенка в заявлении Зеленского стал вишенкой на торте, а может и ложкой дегтя всей поездки.

Первым что-то заподозрил пресс-секретарь пятого Президента Святослав Цеголко, который написал о “плагиате” в Facebook, и, может, ему бы не поверили, но бывалый журналист опубликовал также снимок экрана с заявлением Администрации Президента после встречи с Туском, а также видео с выступления Порошенка от 18 мая.

Написаны и сказаны были одни и те же слова (про российский авторитаризм — мы должны были догадаться!!!).

После того, как новость попала в СМИ, Администрация Президента нашла виновных — “диверсантов” в Министерстве иностранных дел! Именно так, администрация, которая опубликовала заявление, обвинила МИД, сотрудники которого “готовили тезисы для брифинга Президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко”.

“Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко”, — говорится в заявлении.

Интересно, почему новый Президент не заметил при этом "подвоха".