Зеленський дав інтерв‘ю під час занять на велотренажері
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський дав інтерв‘ю під час занять на велотренажері, повідомляє УНН.
Під час інтерв‘ю у прямому ефірі програми "Сніданок з 1+1" журналіст розповів про те, що спершу розмова мала відбутись у форматі за чашкою кави з круасаном, але дощова погода у Брюсселі змінила плани. За його словами, президент вирішив дати інтерв‘ю під час занять спортом. Загалом бесіда тривала близько 15 хвилин.
Нагадаємо, Зеленський перебуває з дводенним візитом в Брюсселі. Вчора, 4 червня, він провів ряд зустрічей, зокрема з Президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером, а також генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Як повідомляв УНН, Володимир Зеленський публікував фото з тренажерної зали в Адміністрації Президента.