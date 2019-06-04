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Комісія Україна-НАТО: Зеленський виступив за відновлення регулярного діалогу

Комісія Україна-НАТО: Зеленський виступив за відновлення регулярного діалогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Україна сподівається відновити регулярний діалог в рамках Комісії Україна-НАТО на рівні глав держав і урядів, міністрів оборони і міністрів закордонних справ. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільному прес-брифінгу з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передає кореспондент УНН.

"Я хотів би надати новий стимул нашій взаємодії з членами НАТО. Російська агресія є серйозним викликом Євроатлантичній безпеці. Наше ключове завдання - забезпечити стабільність і безпеку в регіоні Чорного моря. Для цього потрібні додаткові зусилля з боку Північноатлантичного альянсу", - сказав Президент.

Він привітав рішення НАТО у Вашингтоні, спрямовані на зміцнення безпеки Чорного моря і підтримку українських Військово-морських сил.

За словами Зеленського, Україна є унікальним партнером Північноатлантичного альянсу в тому, що стосується інтенсивності та різноманітності взаємодії.

"Ми сподіваємося, що ми зможемо відновити наш регулярний діалог в рамках Комісії Україна-НАТО на рівні глав держав і урядів, міністрів оборони і міністрів закордонних справ", - підкреслив він.

Раніше Зеленський заявляв, що курс на членство в Європейському Союзі і НАТО, прописаний в Конституції України, залишиться незмінним.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відправився в свій перший закордонний візит до Брюсселя з тим, щоб задекларувати незмінність курсу в Євросоюз і НАТО, а також на реформування країни, а крім того, хоче почути, що Україна може розраховувати на підтримку своїх прагнень з боку Євросоюзу.

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