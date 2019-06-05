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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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6 марта, 19:19 • 136860 просмотра

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Зеленский дал интервью во время занятий на велотренажере

Зеленский дал интервью во время занятий на велотренажере

Киев  •  УНН

 • 17116 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью во время занятий на велотренажере, сообщает УНН.

Во время интервью в прямом эфире программы "Завтрак с 1+1" журналист рассказал о том, что сначала разговор должен был состояться в формате с чашкой кофе с круассаном, но дождливая погода в Брюсселе изменила планы. По его словам, президент решил дать интервью во время занятий спортом. В общем беседа длилась около 15 минут.

Напомним, Зеленский находится с двухдневным визитом в Брюсселе. Вчера, 4 июня, он провел ряд встреч, в частности с Президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, а также генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщал УНН, Владимир Зеленский публиковал фото из тренажерного зала в Администрации Президента.

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