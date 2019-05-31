Зеленський показав фото зі спортзалу на Банковій
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський показав фотографію зі спортзалу, на якій також є голова Адміністрації Президента Андрій Богдан. Світлину із підписом "на Банковій" Глава держави оприлюднив у соцмережі Facebook, передає УНН.
"На Банковій. Хоч гантелі не вкрали", - написав Зеленський, додавши смайли.
Додамо, на вулиці Банковій у Києві розташована Адміністрація Президента.
Як повідомляв УНН, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що з ситуаційної кімнати Адміністрації Президента зникли сервери з секретною інформацією. ДБР розпочало розслідування зникнення моніторів та серверів секретної інформації з АП. Співробітники ДБР провели обшуки в Адміністрації.