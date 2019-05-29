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ДБР розслідує факт зникнення моніторів та серверів секретної інформації з АП

ДБР розслідує факт зникнення моніторів та серверів секретної інформації з АП

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Києві, розпочали досудове розслідування щодо можливої втрати службовими особами Адміністрації Президента України матеріальних носіїв секретної інформації, які містять державну таємницю. Про це УНН повідомили у прес-службі ДБР. 

Так, 28 травня 2019 року в засобах масової інформації оприлюднено відеозвернення Голови Ради національної безпеки і оборони України Олександра Данилюка щодо відсутності в ситуаційній кімнаті Адміністрації Президента України серверів, які містять секретну інформацію.

Кримінальне провадження зареєстровано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 329 Кримінального кодексу України (втрата документів, що містять державну таємницю, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідчі ДБР проводять першочергові слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне та неупереджене дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Нагадаємо, раніше прес-секретар п'ятого президента Петра Порошенко повідомив, що техніку з ситуаційної кімнати АП повернули Порошенко.

Як повідомляв УНН, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що з ситуаційної кімнати Адміністрації Президента зникли сервери з секретною інформацією.

Українські Національні Новини

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