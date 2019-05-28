Данилюк заявив, що з РНБО зникли сервери з секретною інформацією
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що з ситуаційної кімнати Адміністрації Президента зникли сервери з секретною інформацією. Про це він повідомив у своєму відеозверненні у Facebook, передає УНН.
Так, у відео Данилюк показав ситуаційну кімнату АП, в якій він виявив відсутність моніторів.
"Це ситуаційна кімната Адміністрації Президента, ще місяць тому вона виглядала інакше, на всіх стінах були монітори, приєднані до серверів", - зазначив Данилюк у відео.
Крім того, він показав і серверну кімнату, з якої, за його словами, були вивезені всі сервери.
"Моніторів немає, серверів немає…. Навряд чи це виглядає як цивілізована передача влади", - сказав секретар РНБО.
За словами Данилюка, розбиратися у ситуації будуть правоохоронні органи.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього міністра фінансів України, свого радника Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони України.