Співробітники ДБР прийшли з обшуками в АП
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. В Адміністрації Президента України співробітники Державного бюро розслідувань проводять огляд, а також планують опитати свідків. Про це у коментарі журналістам повідомив директор ДБР Роман Труба, передає УНН.
За словами керівника ДБР, обшуки в АП - реакція на заяви секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Данилюка про зникнення техніки у ситуаційної кімнаті.
”... ми зареєстрували кримінальне провадження, розслідування проводить слідчий територіального управління, розташованого в місті Києві. Ми сьогодні проводимо огляд місця події", - зазначив Труба.
За його словами, наступним кроком буде допит свідків.
Труба також додав, що його відомство звернулось до СБУ, аби отримати оперативний супровід у провадженні.
Як повідомляв УНН, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що з ситуаційної кімнати Адміністрації Президента зникли сервери з секретною інформацією.
Потім прес-секретар п'ятого президента Петра Порошенко повідомив, що техніку з ситуаційної кімнати АП повернули Порошенко.