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Співробітники ДБР прийшли з обшуками в АП

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. В Адміністрації Президента України співробітники Державного бюро розслідувань проводять огляд, а також планують опитати свідків. Про це у коментарі журналістам повідомив директор ДБР Роман Труба, передає УНН.

За словами керівника ДБР, обшуки в АП - реакція на заяви секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Данилюка про зникнення техніки у ситуаційної кімнаті.

”... ми зареєстрували кримінальне провадження, розслідування проводить слідчий територіального управління, розташованого в місті Києві. Ми сьогодні проводимо огляд місця події", - зазначив Труба.

За його словами, наступним кроком буде допит свідків.

Труба також додав, що його відомство звернулось до СБУ, аби отримати оперативний супровід у провадженні.

Як повідомляв УНН, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що з ситуаційної кімнати Адміністрації Президента зникли сервери з секретною інформацією.

Потім прес-секретар п'ятого президента Петра Порошенко повідомив, що техніку з ситуаційної кімнати АП повернули Порошенко.

Українські Національні Новини

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