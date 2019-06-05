Зеленский на встрече с Туском украл абзац из выступления Порошенко - пресс-секретарь

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 26159 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 47672 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 64843 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117366 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 110281 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136864 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144466 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 130054 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 11329 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Пресс-секретарь пятого Президента Святослав Цеголко обвинил Президента Украины Владимира Зеленского в плагиате. Об этом Цеголко написал у себя в Facebook, передает УНН.

"Банальный плагиат. Новый Президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность. Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко. Но кроме корректора стоит нанять и спичрайтера", - написал Цеголко.

Напомним, по информации Администрации Президента, Зеленский во время встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе заявил, что "Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта".

"Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - цитирует пресс-служба Президента.

Именно эти слова, по мнению пресс-секретаря, "сплагиатил" Зеленский.

Чтобы доказать это, Цеголко выложил видеоролик с выступлением Порошенко, в котором последний говорит именно эти слова.

Как сообщал УНН, ранее Зеленский заявлял, что курс на членство в Европейском Союзе и НАТО, что прописан в Конституции Украины, останется неизменным.

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