Зеленський заявив, що не змінюватиме курс на ЄС і НАТО в Конституції
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Курс на членство в Європейському Союзі і НАТО, прописаний в Конституції України, залишиться незмінним. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільному прес-брифінгу з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передає кореспондент УНН.
"Стратегічний курс України спрямований на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО, що вже прописано в Конституції України і залишиться незмінним. Це пріоритетний напрямок нашої зовнішньої політики", - сказав Президент.
За його словами, прогрес України і наближення до високих європейських стандартів життя є метою українського суспільства.
Як повідомляв УНН, 21 лютого в Україні набув чинності закон про зміни до Конституції щодо членства в ЄС і НАТО.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відправився в свій перший закордонний візит до Брюсселя з тим, щоб задекларувати незмінність курсу в Євросоюз і НАТО, а також на реформування країни, а крім того, хоче почути, що Україна може розраховувати на підтримку своїх прагнень з боку Євросоюзу.