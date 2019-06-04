Зеленський заявив, що не змінюватиме курс на ЄС і НАТО в Конституції

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Курс на членство в Європейському Союзі і НАТО, прописаний в Конституції України, залишиться незмінним. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільному прес-брифінгу з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передає кореспондент УНН.

"Стратегічний курс України спрямований на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО, що вже прописано в Конституції України і залишиться незмінним. Це пріоритетний напрямок нашої зовнішньої політики", - сказав Президент.

За його словами, прогрес України і наближення до високих європейських стандартів життя є метою українського суспільства.

Як повідомляв УНН, 21 лютого в Україні набув чинності закон про зміни до Конституції щодо членства в ЄС і НАТО.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відправився в свій перший закордонний візит до Брюсселя з тим, щоб задекларувати незмінність курсу в Євросоюз і НАТО, а також на реформування країни, а крім того, хоче почути, що Україна може розраховувати на підтримку своїх прагнень з боку Євросоюзу.

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