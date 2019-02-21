Зміни до Конституції щодо курсу на ЄС та НАТО набули чинності
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Закон про зміни до Конституції щодо членства України в ЄС та НАТО набуває чинності 21 лютого, передає УНН.
Як зазначається у законі, він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, 21 лютого.
Метою ухвалення закону про внесення змін до Основного закону є законодавче закріплення в Конституції України цивілізаційного вибору, європейської ідентичності Українського народу та незворотності стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору, вказано у пояснювальній записці до документа.
Нагадаємо, 19 лютого закон про зміни до Конституції, яким незворотньо закріплений рух України до ЄС і НАТО, підписав Президент.
Верховна Рада проголосувала за зміни до Конституції щодо курсу на ЄС і НАТО 7 лютого.