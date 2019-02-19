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Президент підписав зміни до Конституції щодо членства України в ЄС та НАТО

Президент підписав зміни до Конституції щодо членства України в ЄС та НАТО

Київ • УНН

 • 19939 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Президент Петро Порошенко підписав закон про зміни до Конституції щодо членства України в ЄС та НАТО. Це він зробив у сесійній залі Верховної Ради у присутності президента Євроради Дональда Туска, передає УНН.

"Сьогодні у присутності президента Європейської ради Дональда Туска підписав у сесійній залі ВР Закон про зміни до Конституції, яким незворотньо закріплений рух України до ЄС і НАТО", - зазначив Президент у Twitter.

Присутні у залі, які зібралися на спеціальне засідання у Верховній Раді у зв'язку з п'ятою річницею з початку збройної агресії Російської Федерації проти України, зустріли підписання закону оплесками.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада проголосувала за зміни до Конституції щодо курсу на ЄС і НАТО. Документ передали на підпис Президенту.

Українські Національні Новини

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