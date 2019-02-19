Президент підписав зміни до Конституції щодо членства України в ЄС та НАТО

"Сьогодні у присутності президента Європейської ради Дональда Туска підписав у сесійній залі ВР Закон про зміни до Конституції, яким незворотньо закріплений рух України до ЄС і НАТО", - зазначив Президент у Twitter.

Присутні у залі, які зібралися на спеціальне засідання у Верховній Раді у зв'язку з п'ятою річницею з початку збройної агресії Російської Федерації проти України, зустріли підписання закону оплесками.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада проголосувала за зміни до Конституції щодо курсу на ЄС і НАТО. Документ передали на підпис Президенту.