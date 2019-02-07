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Парубій підписав зміни до Конституції щодо курсу на ЄС і НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Спікер парламенту підписав законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО і передав його на підпис Президента. Про це повідомив сам спікер парламенту Андрій Парубій наприкінці пленарного засідання Верховної Ради, передає кореспондент УНН.

"Я маю право підписати зміни до Конституції, які ми прийняли сьогодні. Я підписую закон 9037 про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО і передаю його на підпис Президента", - заявив Парубій.

За його словами, парламентарі зробили незворотнім зовнішньополітичний вектор держави.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО. Відповідне рішення підтримали 334 народних депутатів.

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