Парубій підписав зміни до Конституції щодо курсу на ЄС і НАТО

"Я маю право підписати зміни до Конституції, які ми прийняли сьогодні. Я підписую закон 9037 про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО і передаю його на підпис Президента", - заявив Парубій.

За його словами, парламентарі зробили незворотнім зовнішньополітичний вектор держави.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО. Відповідне рішення підтримали 334 народних депутатів.