Рада проголосувала за зміни до Конституції щодо курсу на ЄС і НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Верховна Рада підтримала законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО. Відповідне рішення підтримали 334 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
"Рішення прийнято. Україна буде в ЄС, Україна буде в НАТО", - заявив спікер парламенту Андрій Парубій.
Президент прибув у Раду на голосування за зміни до Конституції.
22 листопада Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроект №9037 щодо курсу України на вступ до НАТО та ЄС.
Конституційний суд України підтримав зміни до Конституції щодо курсу України на вступ до ЄС і НАТО.