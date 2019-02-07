Рада проголосовала за изменения в Конституцию относительно курса на ЕС и НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Верховная Рада поддержала законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Соответствующее решение поддержали 334 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
"Решение принято. Украина будет в ЕС, Украина будет в НАТО", - заявил спикер парламента Андрей Парубий.
Президент прибыл в Раду на голосование за изменения в Конституцию.
22 ноября Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №9037 относительно курса Украины на вступление в НАТО и ЕС.
Конституционный суд Украины поддержал изменения в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО.