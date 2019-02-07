Президент прибув у Раду на голосування за зміни до Конституції
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко, а також Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прибули на засідання Верховної Ради, на якому нардепи мають голосувати за внесення змін до Конституції щодо стратегічного курсу держави на ЄС та НАТО. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час пленарного засідання Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
Крім Глави держави і очільника уряду на засідання прибули члени Кабінету міністрів, а також Прем’єр-міністр України (2014-2016 рр.) Арсеній Яценюк. Народні депутати супроводили перших осіб гучними оплесками.
Слід зазначити, що на сьогоднішньому засіданні Ради зареєструвалась значна кількість народних депутатів – 373.
Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні планує розглянути законопроект №9037 "Про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору".