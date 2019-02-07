Президент прибув у Раду на голосування за зміни до Конституції

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко, а також Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прибули на засідання Верховної Ради, на якому нардепи мають голосувати за внесення змін до Конституції щодо стратегічного курсу держави на ЄС та НАТО. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час пленарного засідання Верховної Ради, передає кореспондент УНН.