У ВР сьогодні планують внести зміни до Конституції щодо євроатлантичного курсу України

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Верховна Рада сьогодні планує розглянути законопроект 9037 "Про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору, передає УНН.

Крім того, депутати планують включити до порядку денного і направити до Конституційного Суду законопроекти про внесення змін до Конституції щодо перейменування Дніпропетровської області.

Депутати також спробують ухвалити проект постанови "Про Звернення Верховної Ради України до Парламентської Асамблеї НАТО, національних парламентів держав-членів НАТО "Щодо набуття Україною членства в НАТО".

На голосування у другому читанні буде винесено законопроект 6746 про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення принципів процесуальної справедливості та підвищення ефективності проваджень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

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Передбачається також включення до порядку денного розгляду законопроекту 9524 "Про внесення змін до деяких законів України щодо спостереження за виборчим процесом в Україні", який забороняє громадянам держави-агресора бути офіційними спостерігачами на виборах в Україні.

Депутати також мають розглянути проект закону 9022 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин".

Окрім того, парламентарії планують ратифікувати Угоду між урядами України та США для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) і у зв'язку з цим внести зміни до Податкового кодексу та деяких законів.

Як повідомляв УНН, на саміті НАТО влітку 2018 року 21 президент і прем’єр країн-членів підтвердив, що двері НАТО відкриті для України, і що вона має повне право вирішувати самостійно, чи вступати в Альянс.

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