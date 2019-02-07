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В ВР сегодня планируют внести изменения в Конституцию относительно евроатлантического курса Украины

В ВР сегодня планируют внести изменения в Конституцию относительно евроатлантического курса Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть законопроект 9037 "О внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора, передает УНН.

Кроме того, депутаты планируют включить в повестку дня и направить в Конституционный Суд законопроекты о внесении изменений в Конституцию относительно переименования Днепропетровской области.

Депутаты также попытаются принять проект постановления "Об Обращении Верховной Рады Украины к Парламентской Ассамблее НАТО, национальных парламентов государств-членов НАТО "Относительно прибретения Украиной членства в НАТО".

На голосование во втором чтении будет вынесен законопроект 6746 о внесении изменений в некоторые законы по обеспечению принципов процессуальной справедливости и повышения эффективности производств по делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

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Предполагается также включение в повестку дня рассмотрения законопроекта 9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине", запрещающий гражданам государства-агрессора быть официальными наблюдателями на выборах в Украине.

Депутаты также должны рассмотреть проект закона 9022 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно идентификации и регистрации животных".

Кроме того, парламентарии планируют ратифицировать Соглашение между правительствами Украины и США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требования к иностранным счетов" (FATCA) и в связи с этим внести изменения в Налоговый кодекс и некоторые законы.

Как сообщал УНН, на саммите НАТО летом 2018  года21 президент и премьер стран-членов подтвердил, что двери НАТО открыты для Украины, и она имеет полное право решать самостоятельно или вступать в Альянс.

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