В ВР сегодня планируют внести изменения в Конституцию относительно евроатлантического курса Украины

Кроме того, депутаты планируют включить в повестку дня и направить в Конституционный Суд законопроекты о внесении изменений в Конституцию относительно переименования Днепропетровской области.

Депутаты также попытаются принять проект постановления "Об Обращении Верховной Рады Украины к Парламентской Ассамблее НАТО, национальных парламентов государств-членов НАТО "Относительно прибретения Украиной членства в НАТО".



На голосование во втором чтении будет вынесен законопроект 6746 о внесении изменений в некоторые законы по обеспечению принципов процессуальной справедливости и повышения эффективности производств по делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.



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Предполагается также включение в повестку дня рассмотрения законопроекта 9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине", запрещающий гражданам государства-агрессора быть официальными наблюдателями на выборах в Украине.



Депутаты также должны рассмотреть проект закона 9022 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно идентификации и регистрации животных".



Кроме того, парламентарии планируют ратифицировать Соглашение между правительствами Украины и США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требования к иностранным счетов" (FATCA) и в связи с этим внести изменения в Налоговый кодекс и некоторые законы.



Как сообщал УНН, на саммите НАТО летом 2018 года21 президент и премьер стран-членов подтвердил, что двери НАТО открыты для Украины, и она имеет полное право решать самостоятельно или вступать в Альянс.