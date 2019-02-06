Суд визнав перейменування Кіровоградської області конституційним
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Конституційний Суд України визнав конституційним законопроект про перейменування Кіровоградської області у Кропивницьку. Про це повідомляє УНН з посиланням на веб-сайт Конституційного Суду України.
"5 лютого 2019 року Конституційний Суд України надав висновок у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення зміни до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Кіровоградської області) (реєстр. № 8380) вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Цим Висновком Конституційний Суд України визнав законопроект про внесення зміни до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Кіровоградської області) таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України", - йдеться у повідомленні.
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Як повідомляв УНН, у Раді зареєстрували дві постанови щодо перейменування Дніпропетровської області.