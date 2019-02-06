Суд признал переименование Кировоградской области конституционным
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Конституционный Суд Украины признал конституционным законопроект о переименовании Кировоградской области в Кропивницкий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Конституционного Суда Украины.
"5 февраля 2019 Конституционный Суд Украины предоставил заключение по делу по конституционному обращению Верховной Рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Кировоградской области) (рег. № 8380) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украина. Этим выводом Конституционный Суд Украины признал законопроект о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Кировоградской области) соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции ии Украины ", - говорится в сообщении.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Как сообщал УНН, в Раде зарегистрировали два постановления по переименованию Днепропетровской области.