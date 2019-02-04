Порошенко: 21 лідер країн НАТО підтвердив, що двері Альянсу для України відкриті

“Україна не буде питати дозволу Росії, і це мали визнати наші партнери по НАТО, всі країни-члени. І на останньому саміті, де я мав честь бути присутнім, серед країн-членів виступили 21 президент і прем’єр-міністр. В виступі кожного з них звучало: “ми маємо підтвердити рішення Бухарестського саміту про те, що двері відкриті. Ми маємо наголосити, що це рішення приймає виключно українська влада і український народ”, — сказав Президент.

За його словами, саме тому так важливо, щоб у четвер парламент проголосував за зміни до Конституції України щодо курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО.

Як повідомляв УНН, Порошенко розповів, де прорахувався Путін.