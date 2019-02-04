Порошенко: 21 лідер країн НАТО підтвердив, що двері Альянсу для України відкриті
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. На саміті НАТО влітку 2018 року 21 президент і прем’єр країн-членів підтвердив, що двері НАТО відкриті для України, і що вона має повне право вирішувати самостійно, чи вступати в Альянс. Про це заявив Президент України Петро Порошенко в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.
“Україна не буде питати дозволу Росії, і це мали визнати наші партнери по НАТО, всі країни-члени. І на останньому саміті, де я мав честь бути присутнім, серед країн-членів виступили 21 президент і прем’єр-міністр. В виступі кожного з них звучало: “ми маємо підтвердити рішення Бухарестського саміту про те, що двері відкриті. Ми маємо наголосити, що це рішення приймає виключно українська влада і український народ”, — сказав Президент.
За його словами, саме тому так важливо, щоб у четвер парламент проголосував за зміни до Конституції України щодо курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО.
Як повідомляв УНН, Порошенко розповів, де прорахувався Путін.