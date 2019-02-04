Українця ковбасою не купиш: Порошенко розповів, де прорахувався Путін
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Президент Росії Володимир Путін прорахувався, коли напав на Україну, сподіваючись налякати український народ. Про це заявив Президент України Петро Порошенко в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.
“Європейський Союз є стандартом життя щодо рівня життя людей. Подивіться, де люди живуть краще: в сфері впливу Росії — колишньої Россійської імперії, чи члени ЄС. І ви побачите, що випереджаючими темпами ростуть стандарти життя”, — сказав Порошенко.
За його словами, ростуть демократія і захист прав і свобод громадян.
“Я пишаюсь тим, що за останні 5 років Україна, можливо, єдина країна з пост-радянського простору, крім Балтійських країн, зберегла демократію, свободу слова, свободу зібрань, чесні і прозорі вибори. І нам треба це дбайливо берегти”, — зазначив глава держави.
Він підкреслив, що українець не може бути щасливим, коли він невільний.
“Українця тільки ковбасою не купиш. Це йде ще з козацьких часів. Тому Путін прорахувався, коли напав на Україну, сподіваючись налякати нас. Вся країна встала. Весь народ. І за 5 років вони зрозуміли, що то була помилка. І тому ми точно переможемо”, — додав Президент.
Як повідомляв УНН, у Путіна заявили, що між РФ і Україною немає ніякої війни.