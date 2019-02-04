Украинца колбасой не купишь: Порошенко рассказал, где просчитался Путин
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Президент России Владимир Путин просчитался, когда напал на Украину, надеясь напугать украинский народ. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.
“Европейский Союз является стандартом жизни по уровню жизни людей. Посмотрите, где люди живут лучше: в сфере влияния России — бывшей Российсской империи, или члены ЕС. И вы увидите, что опережающими темпами растут стандарты жизни”, — сказал Порошенко.
По его словам, растет демократия и защита прав и свобод граждан.
“Я горжусь тем, что за последние 5 лет Украина, возможно, единственная страна с постсоветского пространства, кроме Балтийских стран, сохранила демократию, свободу слова, свободу собраний, честные и прозрачные выборы. И нам надо это бережно хранить”, — отметил глава государства.
Он подчеркнул, что украинец не может быть счастливым, когда он несвободен.
“Украинца только колбасой не купишь. Это идет еще с казацких времен. Поэтому Путин просчитался, когда напал на Украину, надеясь напугать нас. Вся страна встала. Весь народ. И за 5 лет они поняли, что это была ошибка. И поэтому мы точно победим”, — добавил Президент.
Как сообщал УНН, у Путина заявили, что между РФ и Украиной нет никакой войны.