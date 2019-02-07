Президент прибыл в Раду на голосование за изменения в Конституцию
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко, а также Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыли на заседание Верховной Рады, на котором нардепы должны голосовать за внесение изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на ЕС и НАТО. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время пленарного заседания Верховной Рады, передает корреспондент УНН.
Кроме Главы государства и главы правительства на заседание прибыли члены Кабинета министров, а также Премьер-министр Украины (2014-2016 гг.) Арсений Яценюк. Народные депутаты сопроводили первых лиц громкими аплодисментами.
Следует отметить, что на сегодняшнем заседании Рады зарегистрировалось значительное количество народных депутатов - 373.
Напомним, Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть законопроект №9037 "О внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".