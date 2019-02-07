Парубий подписал изменения в Конституцию относительно курса на ЕС и НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Спикер парламента подписал законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО и передал его на подпись Президенту. Об этом сообщил сам спикер парламента Андрей Парубий в конце пленарного заседания Верховной Рады, передает корреспондент УНН.
"Я имею право подписать изменения в Конституцию, которые мы приняли сегодня. Я подписываю закон 9037 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО и передаю его на подпись Президента", - заявил Парубий.
По его словам, парламентарии сделали необратимым внешнеполитический вектор государства.
Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Соответствующее решение поддержали 334 народных депутатов.