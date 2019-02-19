Президент подписал изменения в Конституцию относительно членства Украины в ЕС и НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Президент Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Конституцию относительно членства Украины в ЕС и НАТО. Это он сделал в сессионном зале Верховной Рады в присутствии президента Евросовета Дональда Туска, передает УНН.
"Сегодня в присутствии президента Европейского совета Дональда Туска подписал в сессионном зале ВР Закон об изменениях в Конституцию, которым необратимо закреплено движение Украины в ЕС и НАТО", - отметил Президент в Twitter.
Присутствующие в зале, собравшиеся на специальное заседание в Верховной Раде в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, встретили подписание закона аплодисментами.
Напомним, 7 февраля Верховная Рада проголосовала за изменения в Конституцию относительно курса на ЕС и НАТО. Документ передали на подпись Президенту.