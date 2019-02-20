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Закон про закріплення у Конституції курсу на ЄС та НАТО офіційно опублікували

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Закон про зміни до Конституції щодо членства України в ЄС та НАТО опублікували у парламентській газеті "Голос України" від 20 лютого, він набуде чинності 21 лютого, передає УНН.

Метою ухвалення закону про внесення змін до Конституції України є законодавче закріплення в Конституції України цивілізаційного вибору, європейської ідентичності Українського народу та незворотності стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору, вказано у пояснювальній записці до документа.

Як зазначається у законі, він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, 21 лютого.

Нагадаємо, 19 лютого закон про зміни до Конституції, яким незворотньо закріплений рух України до ЄС і НАТО, підписав Президент.

Верховна Рада проголосувала за зміни до Конституції щодо курсу на ЄС і НАТО 7 лютого.

Українські Національні Новини

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