Зеленський на зустрічі з Туском поцупив абзац з виступу Порошенка – прес-секретар
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Прес-секретар п’ятого Президента Святослав Цеголко звинуватив Президента України Володимира Зеленського у плагіаті. Про це Цеголко написав у себе в Facebook, передає УНН.
“Банальний плагіат. Новий президент Зеленський поцупив цілий абзац з виступу Петра Порошенка на з’їзді партії Європейська Солідарність. Приємно, що Володимир прислухається до Петра Порошенка. Але окрім коректора варто найняти і спічрайтера”, — написав Цеголко.
Нагадаємо, за інформацією Адміністрації Президента, Зеленський під час зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском у Брюсселі заявив, що “Україна в ЄС — це смерть російського імперського проекту”.
“Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі”, — цитує прес-служба Президента.
Саме ці слова, на думку прес-секретаря, “сплагіатив” Зеленський.
Щоб довести це, Цеголко виклав відеоролик з виступом Порошенка, в якому останній говорить саме ці слова.
Як повідомляв УНН, раніше Зеленський заявляв, що курс на членство в Європейському Союзі і НАТО, прописаний в Конституції України, залишиться незмінним.