Зеленський: Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту

КИЇВ. 5 червня. УНН. Україна в складі ЄС стане смертю російського імперського проекту та потужним ударом по російському авторитаризму. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском у Брюсселі, передає УНН з посиланням на Twitter Адміністрації Президента.