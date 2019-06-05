Зеленський: Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Україна в складі ЄС стане смертю російського імперського проекту та потужним ударом по російському авторитаризму. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском у Брюсселі, передає УНН з посиланням на Twitter Адміністрації Президента.
"Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі", – сказав Зеленський під час зустрічі з Туском.
Він заявив також, що європейська інтеграція – це забезпечення системних внутрішніх змін у державі, імплементація реформ і зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію з ЄС.
"Це гарантія незалежності України, добробуту українців, прискореного економічного зростання", - додав Президент.
Нагадаємо, за результатами зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі Туск заявив, що Україна і надалі може покладатися на Європейський Союз.
Раніше Зеленський заявляв, що курс на членство в Європейському Союзі і НАТО, прописаний в Конституції України, залишиться незмінним.