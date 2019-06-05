Зеленский: Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 26322 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 47984 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117441 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110310 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136875 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144472 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130054 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Зеленский: Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта

Зеленский: Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта

Киев  •  УНН

 • 13921 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Украина в составе ЕС станет смертью российского имперского проекта и мощным ударом по российскому авторитаризму. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на Twitter Администрации Президента.

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - сказал Зеленский во время встречи с Туском.

Он заявил также, что европейская интеграция - это обеспечение системных внутренних изменений в государстве, имплементация реформ и обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС.

"Это гарантия независимости Украины, благосостояния украинский, ускоренного экономического роста", - добавил Президент.

Напомним, по результатам встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе Туск заявил, что Украина и в дальнейшем может полагаться на Европейский Союз.

Ранее Зеленский заявлял, что курс на членство в Европейском Союзе и НАТО, прописан в Конституции Украины, останется неизменным.

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