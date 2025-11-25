Європейський суд зобов'язав Польщу визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших країнах ЄС
Київ • УНН
Європейський суд справедливості постановив, що Польща повинна визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших країнах ЄС, оскільки відмова порушує права громадян ЄС на повагу до приватного життя та свободу пересування. Це рішення стосується справи польської пари, яка одружилася в Берліні та отримала відмову у реєстрації шлюбу в Польщі.
Європейський суд справедливості (ECJ) постановив, що Польща зобов’язана визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших країнах ЄС. Суд наголосив, що відмова визнавати такі шлюби порушує права громадян ЄС на повагу до приватного і сімейного життя та свободу пересування. Про це повідомляє Про це повідомляє Deutsche Welle, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що суди розглядали справу польської пари, яка проживає в Берліні і одружилася там у 2018 році, але після переїзду до Польщі їм відмовили у реєстрації свідоцтва про шлюб "на підставі того, що польське законодавство не дозволяє шлюби між особами однієї статі".
Відмова визнавати шлюб між двома громадянами Союзу суперечить праву ЄС, оскільки порушує свободу та право на повагу до приватного і сімейного життя
У суді також зауважили, що згадані подружжя, як громадяни ЄС, користуються свободою пересування та проживання на території держав-членів та правом вести нормальне сімейне життя під час реалізації цієї свободи та після повернення до своєї держави-члена походження.
У суді додали, що "така відмова суперечить праву ЄС" і "порушує не лише свободу пересування та проживання, а й фундаментальне право на повагу до приватного та сімейного життя".
