Європейський суд зобов'язав Польщу визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших країнах ЄС

$42.370.10
48.920.21
ukenru
Ексклюзив
11:46 • 732 перегляди
Через неявку адвоката суд не зміг розглянути питання відсторонення з посади лікарки-онколога, чий пацієнт помер у скандальній клініці "Одрекс"Photo
10:50 • 3054 перегляди
Атака рф по Києву 25 листопада: кількість загиблих збільшилась до 7 людейPhoto
Ексклюзив
10:00 • 16711 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
09:24 • 16222 перегляди
Умєров після мирних переговорів у Женеві: є "спільне розуміння" по угоді, візит Зеленського у США для домовленості з Трампом очікується у листопаді
08:07 • 25033 перегляди
Масштабні відключення світла: понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після атаки рф
07:50 • 34084 перегляди
Румунія піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: виявила вторгнення дронів у повітряний простір
07:40 • 31299 перегляди
У Києві 14 постраждалих і 6 загиблих внаслідок атаки ворога: нові кадри наслідківPhoto
07:26 • 27965 перегляди
США не можуть безкінечно постачати зброю Україні - речниця Трампа Левітт
24 листопада, 20:32 • 46106 перегляди
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
24 листопада, 16:43 • 71038 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.3м/с
69%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
6 поранених, влучання у житлові будинки: з'явилися кадри нічної комбінованої атаки на КиївPhotoVideo25 листопада, 02:07 • 12000 перегляди
Нічна ворожа атака на Київ: загинула людина, 7 пораненихPhoto25 листопада, 02:36 • 18490 перегляди
Кількість жертв та поранених унаслідок нічної атаки на Київ зростає, під завалами можуть бути людиVideo25 листопада, 05:36 • 58182 перегляди
Зустріч міністра армії США Дрісколла з росіянами в Абу-Дабі: стали відомі нові деталі08:01 • 39147 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ08:39 • 26825 перегляди
Публікації
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
10:00 • 16706 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 73073 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 101271 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 91663 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12 • 97816 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Марко Рубіо
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Женева
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ08:39 • 27008 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 61456 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 62897 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 70307 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 79645 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Шахед-136
Фільм
Золото

Європейський суд зобов'язав Польщу визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших країнах ЄС

Київ • УНН

 • 966 перегляди

Європейський суд справедливості постановив, що Польща повинна визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших країнах ЄС, оскільки відмова порушує права громадян ЄС на повагу до приватного життя та свободу пересування. Це рішення стосується справи польської пари, яка одружилася в Берліні та отримала відмову у реєстрації шлюбу в Польщі.

Європейський суд зобов'язав Польщу визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших країнах ЄС

Європейський суд справедливості (ECJ) постановив, що Польща зобов’язана визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших країнах ЄС. Суд наголосив, що відмова визнавати такі шлюби порушує права громадян ЄС на повагу до приватного і сімейного життя та свободу пересування. Про це повідомляє Про це повідомляє Deutsche Welle, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що суди розглядали справу польської пари, яка проживає в Берліні і одружилася там у 2018 році, але після переїзду до Польщі їм відмовили у реєстрації свідоцтва про шлюб "на підставі того, що польське законодавство не дозволяє шлюби між особами однієї статі".

Відмова визнавати шлюб між двома громадянами Союзу суперечить праву ЄС, оскільки порушує свободу та право на повагу до приватного і сімейного життя

- йдеться у заяві Європейського суду.

У суді також зауважили, що згадані подружжя, як громадяни ЄС, користуються свободою пересування та проживання на території держав-членів та правом вести нормальне сімейне життя під час реалізації цієї свободи та після повернення до своєї держави-члена походження.

У суді додали, що "така відмова суперечить праву ЄС" і "порушує не лише свободу пересування та проживання, а й фундаментальне право на повагу до приватного та сімейного життя".

Верховний суд США відмовився переглядати рішення про легалізацію одностатевих шлюбів10.11.25, 20:19 • 10986 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Шлюб
Deutsche Welle
Німеччина
Берлін
Польща