Европейский суд обязал Польшу признавать однополые браки, заключенные в других странах ЕС

$42.370.10
48.920.21
ukenru
Эксклюзив
10:00 • 13630 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
09:24 • 14350 просмотра
Умеров после мирных переговоров в Женеве: есть "общее понимание" по соглашению, визит Зеленского в США для договоренности с Трампом ожидается в ноябре
08:07 • 23371 просмотра
Масштабные отключения света: более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии после атаки РФ
07:50 • 32791 просмотра
Румыния поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство
07:26 • 27296 просмотра
США не могут бесконечно поставлять оружие Украине - пресс-секретарь Трампа Левитт
24 ноября, 20:32 • 45674 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 70764 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
24 ноября, 14:30 • 60677 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00 • 51821 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 100050 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
10:00 • 13631 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 71838 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 100050 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 90553 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 96797 просмотра
Европейский суд обязал Польшу признавать однополые браки, заключенные в других странах ЕС

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Европейский суд справедливости постановил, что Польша должна признавать однополые браки, заключенные в других странах ЕС, поскольку отказ нарушает права граждан ЕС на уважение частной жизни и свободу передвижения. Это решение касается дела польской пары, которая поженилась в Берлине и получила отказ в регистрации брака в Польше.

Европейский суд обязал Польшу признавать однополые браки, заключенные в других странах ЕС

Европейский суд справедливости (ECJ) постановил, что Польша обязана признавать однополые браки, заключенные в других странах ЕС. Суд подчеркнул, что отказ признавать такие браки нарушает права граждан ЕС на уважение частной и семейной жизни и свободу передвижения. Об этом сообщает Deutsche Welle, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что суды рассматривали дело польской пары, проживающей в Берлине и поженившейся там в 2018 году, но после переезда в Польшу им отказали в регистрации свидетельства о браке "на основании того, что польское законодательство не разрешает браки между лицами одного пола".

Отказ признавать брак между двумя гражданами Союза противоречит праву ЕС, поскольку нарушает свободу и право на уважение частной и семейной жизни

- говорится в заявлении Европейского суда.

В суде также отметили, что упомянутые супруги, как граждане ЕС, пользуются свободой передвижения и проживания на территории государств-членов и правом вести нормальную семейную жизнь при реализации этой свободы и после возвращения в свое государство-член происхождения.

В суде добавили, что "такой отказ противоречит праву ЕС" и "нарушает не только свободу передвижения и проживания, но и фундаментальное право на уважение частной и семейной жизни".

Верховный суд США отказался пересматривать решение о легализации однополых браков10.11.25, 20:19 • 10983 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
Брак
Немецкая волна
Германия
Берлин
Польша