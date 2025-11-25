Европейский суд обязал Польшу признавать однополые браки, заключенные в других странах ЕС
Киев • УНН
Европейский суд справедливости постановил, что Польша должна признавать однополые браки, заключенные в других странах ЕС, поскольку отказ нарушает права граждан ЕС на уважение частной жизни и свободу передвижения. Это решение касается дела польской пары, которая поженилась в Берлине и получила отказ в регистрации брака в Польше.
Европейский суд справедливости (ECJ) постановил, что Польша обязана признавать однополые браки, заключенные в других странах ЕС. Суд подчеркнул, что отказ признавать такие браки нарушает права граждан ЕС на уважение частной и семейной жизни и свободу передвижения. Об этом сообщает Deutsche Welle, пишет УНН.
Подробности
Отмечается, что суды рассматривали дело польской пары, проживающей в Берлине и поженившейся там в 2018 году, но после переезда в Польшу им отказали в регистрации свидетельства о браке "на основании того, что польское законодательство не разрешает браки между лицами одного пола".
Отказ признавать брак между двумя гражданами Союза противоречит праву ЕС, поскольку нарушает свободу и право на уважение частной и семейной жизни
В суде также отметили, что упомянутые супруги, как граждане ЕС, пользуются свободой передвижения и проживания на территории государств-членов и правом вести нормальную семейную жизнь при реализации этой свободы и после возвращения в свое государство-член происхождения.
В суде добавили, что "такой отказ противоречит праву ЕС" и "нарушает не только свободу передвижения и проживания, но и фундаментальное право на уважение частной и семейной жизни".
