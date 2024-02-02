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Європейська комісія запізнилася з початком перевірки України на вступ до ЄС, тому "третя перемога" України може бути відкладена

Європейська комісія запізнилася з початком перевірки України на вступ до ЄС, тому "третя перемога" України може бути відкладена

Київ • УНН

 • 24174 перегляди

Лідери ЄС одноголосно погодили фінансову допомогу блоку Україні та подолали чергову загрозу вето з боку Угорщини, але процес вступу України поки що сповільнений, оскільки країни-члени залишаються настороженими щодо надто швидкого розширення ЄС.

Оголошена на цьому тижні угода про фінансову допомогу стала другою перемогою ЄС, після політичного рішення в грудні 2023 року розпочати переговори про вступ України до євпропейського об’єднання. Втім процес вступу України може бути сповільнений. Як вказує Euractiv, комісія Євросоюзу розпочала процес перевірки вступу України до ЄС пізніше ніж слід було, крім того - загроза вето з боку Угорщини ще може тиснути на майбутні рішення європейського об’єднання, передає УНН.

Деталі

Для Києва угода про фінансову допомогу, укладена в четвер, є другою перемогою ЄС з трьох після політичного рішення у грудні про початок переговорів про вступ.

– пише видання.

При цьому для Європейської ради Шарля Мішеля швидка угода також була особистою перемогою, після того як він потрапив під критику за те, як він виконує свою роботу. Підтвердження швидкої угоди відбулося після того, як невелика група лідерів ЄС – у різних групах – перед офіційним самітом підготувала прийнятний текст і переконала Орбана скасувати своє вето на пакет фінансування, нагадує видання.

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Але поки ще це не остаточно успішне завершення.

Загроза вето з боку Угорщини ще може впливати на майбутні рішеннями ЄС щодо України, чи то  інших питань - Орбан залишається налаштованим на одне: принципово інше розуміння війни в Україні, ніж інші 26 ЄС, про що він повторював під час самих переговорів.

Процес вступу України також може бути поки сповільнений - країни-члени також залишаються обережними щодо надто швидкого розширення ЄС.

Важливо зазначити, що Європейська комісія пізно розпочала процес перевірки вступу України до ЄС. Чому процес не розпочався в грудні, як очікувалося, викликало здивування у деяких країн-членів ЄС, пише Euractiv.

Таким чином, видання припускає, що бажана третя перемога України навряд чи відбудеться до березневого саміту ЄС.

Доповнення

Нещодавно президент України Володимир Зеленський нагадав лідерам ЄС, щодо питання мети в один мільйон боєприпасів для України, - це має бути досягнуто до березня. Втім досі не досягнуто згоди щодо реформи збройового фонду для постачання Україні додаткової кількості зброї.

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 Для того, щоб стримати та відтіснити російські війська, Україна потребує більшої військової допомоги з боку Заходу.

Сигнал Вашингтону

Угода про виділення пакету допомоги Україні у розмірі €50 млрд стає також важливим сигналом для Вашингтона, пише видання. Конгрес США досі не погоджувався щодо збільшення власного фінансування України, оскільки він все ще розглядає запит президента Джо Байдена схвалити додаткові 61 мільярд доларів.

Запит від жовтня 2023 року, що також включає виділення коштів для Ізраїлю, був заблокований через наполягання американських республіканців на тому, щоб він був пов’язаний зі зміною в імміграційній політиці.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала журналістам, що сподівається, що крок ЄС надихне США наслідувати цей приклад.

Це буде заохоченням для Сполучених Штатів зробити свою справедливу частку

- сказала вона після рішення.

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з фон дер Ляєн привітав схвалення блоком допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро, повідомили в Білому домі.

Байден привітав значний пакет фінансової допомоги, який суттєво допоможе Україні, оскільки вони продовжують боротися з агресією росії

- сказав журналістам речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Демократи США також оголосили, що наступного тижня Сенат США проголосує за пакет заходів безпеки на кордоні, який розблокує життєво важливу допомогу для України.

Нагадаємо

Усі 27 лідерів країн-членів Європейського Союзу домовилися про додатковий пакет підтримки України обсягом 50 мільярдів євро в межах бюджету ЄС.

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Міністерка фінансів США Джанет Єллен планує звернутися до Конгресу із закликом підтримувати Україну, бездіяльність може принести перемогу путіну.

Помічниця державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд висловила впевненість, що Конгрес США проголосує за додаткову допомогу Україні з огляду на її роль для захисту та процвітання України.

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