Не менше 5 млрд євро на рік: Зеленський закликав ЄС окремий фонд допомоги для України через затримку із снарядами
Київ • УНН
Президент Зеленський закликав європейських політиків об'єднатися у створенні окремого Фонду допомоги Україні - не менш як 5 мільярдів євро на рік, строком на чотири роки - для протидії російській агресії.
Президент України Володимир Зеленський закликав європейських політиків до єдності в питанні створення окремого Фонду допомоги - не менш як 5 мільярдів євро на рік, строком – чотири роки. Про це заявив Президент під час засідання Європейської ради, передає УНН.
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Як зазначив Зеленський під час виступу, Європі зараз потрібно продемонструвати повну надійність та дієвість її рішень, враховуючи те, що агресія росії проти Європи, що була розпочата москвою на європейському фронті, поповнилась черговим спільником росії, а саме - снарядами для артилерії та балістичними ракетами від Північної Кореї.
"Вони вже б’ють по наших містах - на додачу до іранських "шахедів", які руйнують нашу цивільну інфраструктуру. Розвідка підтверджує, що росія отримає мільйон артилерійських снарядів від Пхеньяна", - сказав президент.
Він наголосив, що на жаль, реалізація європейського плану щодо постачання мільйона артилерійських снарядів для України затримується, що являє собою "прояв глобальної конкуренції, у якій Європа не має права програти".
"І саме тому сьогодні потрібна ваша єдність щодо створення Ukraine Assistance Fund у межах нашого з вами Європейського фонду миру. Це така надійність і довготривалість підтримки, яку зараз потрібно протиставити відповідним викликам. Не менш як 5 мільярдів євро на рік, строк – чотири роки. Чіткий пріоритет", - додав глава держави.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів долучитися до підготовки Глобального саміту миру, який має пройти у Швейцарії.