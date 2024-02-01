Не менее 5 млрд евро в год: Зеленский призвал ЕС отдельный фонд помощи для Украины из-за задержки со снарядами

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских политиков к единству в вопросе создания отдельного Фонда помощи - не менее 5 миллиардов евро в год, сроком - четыре года. Об этом заявил Президент во время заседания Европейского совета, передает УНН.

Детали

Как отметил Зеленский во время выступления, Европе сейчас нужно продемонстрировать полную надежность и действенность ее решений, учитывая то, что агрессия россии против Европы, которая была начата москвой на европейском фронте, пополнилась очередным сообщником россии, а именно - снарядами для артиллерии и баллистическими ракетами от Северной Кореи.

"Они уже бьют по нашим городам - в дополнение к иранским "шахедам", которые разрушают нашу гражданскую инфраструктуру. Разведка подтверждает, что россия получит миллион артиллерийских снарядов от Пхеньяна", - сказал Президент.

Он отметил, что, к сожалению, реализация европейского плана по поставке миллиона артиллерийских снарядов для Украины задерживается, что представляет собой "проявление глобальной конкуренции, в которой Европа не имеет права проиграть".

"И именно поэтому сегодня нужно ваше единство по созданию Ukraine Assistance Fund в рамках нашего с вами Европейского фонда мира. Это такая надежность и долговременность поддержки, которую сейчас нужно противопоставить соответствующим вызовам. Не менее 5 миллиардов евро в год, срок - четыре года. Четкий приоритет", - добавил глава государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских лидеров присоединиться к подготовке Глобального саммита мира, который должен пройти в Швейцарии.