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Зеленський закликав лідерів Європи долучитися до підготовки Глобального саміту миру

Зеленський закликав лідерів Європи долучитися до підготовки Глобального саміту миру

Київ • УНН

 • 24089 перегляди

Зеленський закликав європейських лідерів приєднатися до України у підготовці до проведення Глобального саміту миру для обговорення питань миру.

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів долучитися до підготовки Глобального саміту миру, який має пройти у Швейцарії. Про це заявив Зеленський під час засідання Європейської ради, передає УНН.

Деталі

"Під час мого візиту в січні цього року до Швейцарії була досягнута домовленість про організацію Глобального саміту миру. Роботу щодо організації вже розпочато. І я запрошую всіх вас до дієвої участі в підготовці саміту", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Європа має сказати своє слово, яке має бути незмінно вагомим, надійним і реалізованим у конкретних рішеннях.

Нагадаємо

Україна та Швейцарія готуються до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

Павло Башинський

Павло Башинський

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