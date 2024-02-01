Зеленський закликав лідерів Європи долучитися до підготовки Глобального саміту миру
Київ • УНН
Зеленський закликав європейських лідерів приєднатися до України у підготовці до проведення Глобального саміту миру для обговорення питань миру.
Президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів долучитися до підготовки Глобального саміту миру, який має пройти у Швейцарії. Про це заявив Зеленський під час засідання Європейської ради, передає УНН.
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"Під час мого візиту в січні цього року до Швейцарії була досягнута домовленість про організацію Глобального саміту миру. Роботу щодо організації вже розпочато. І я запрошую всіх вас до дієвої участі в підготовці саміту", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що Європа має сказати своє слово, яке має бути незмінно вагомим, надійним і реалізованим у конкретних рішеннях.
Нагадаємо
Україна та Швейцарія готуються до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.