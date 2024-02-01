Зеленский призвал лидеров Европы присоединиться к подготовке Глобального саммита мира
Киев • УНН
Зеленский призвал европейских лидеров присоединиться к Украине в подготовке к проведению Глобального саммита мира для обсуждения вопросов мира.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских лидеров присоединиться к подготовке Глобального саммита мира, который должен пройти в Швейцарии. Об этом заявил Зеленский во время заседания Европейского совета, передает УНН.
Детали
"Во время моего визита в январе этого года в Швейцарию была достигнута договоренность об организации Глобального саммита мира. Работа по организации уже начата. И я приглашаю всех вас к действенному участию в подготовке саммита", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что Европа должна сказать свое слово, которое должно быть неизменно весомым, надежным и реализованным в конкретных решениях.
Напомним
Украина и Швейцария готовятся к проведению Глобального саммита мира на уровне лидеров.
Зеленский призвал лидеров Европы присоединиться к подготовке Глобального саммита мира
Зеленский призвал европейских лидеров присоединиться к Украине в подготовке к проведению Глобального саммита мира для обсуждения вопросов мира.
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