Европейская комиссия опоздала с началом проверки Украины на вступление в ЕС, поэтому "третья победа" Украины может быть отложена

Объявленное на этой неделе соглашение о финансовой помощи стало второй победой ЕС, после политического решения в декабре 2023 года начать переговоры о вступлении Украины в евпропейское объединение. Впрочем процесс вступления Украины может быть замедлен. Как указывает Euractiv, комиссия Евросоюза начала процесс проверки вступления Украины в ЕС позже чем следовало, кроме того - угроза вето со стороны Венгрии еще может давить на будущие решения европейского объединения, передает УНН.



Детали

Для Киева соглашение о финансовой помощи, заключенное в четверг, является второй победой ЕС из трех после политического решения в декабре о начале переговоров о вступлении. - пишет издание.

При этом для Европейского совета Шарля Мишеля быстрая сделка также была личной победой, после того как он попал под критику за то, как он выполняет свою работу. Подтверждение быстрого соглашения произошло после того, как небольшая группа лидеров ЕС - в разных группах - перед официальным саммитом подготовила приемлемый текст и убедила Орбана отменить свое вето на пакет финансирования, напоминает издание.

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Но пока еще это не окончательно успешное завершение.

Угроза вето со стороны Венгрии еще может влиять на будущие решениями ЕС по Украине, то ли других вопросов - Орбан остается настроенным на одно: принципиально иное понимание войны в Украине, чем другие 26 ЕС, о чем он повторял во время самих переговоров.

Процесс вступления Украины также может быть пока замедлен - страны-члены также остаются осторожными относительно слишком быстрого расширения ЕС.

Важно отметить, что Европейская комиссия поздно начала процесс проверки вступления Украины в ЕС. Почему процесс не начался в декабре, как ожидалось, вызвало удивление у некоторых стран-членов ЕС, пишет Euractiv.

Таким образом, издание предполагает, что желанная третья победа Украины вряд ли состоится до мартовского саммита ЕС.

Дополнение

Недавно президент Украины Владимир Зеленский напомнил лидерам ЕС, по вопросу цели в один миллион боеприпасов для Украины, - это должно быть достигнуто до марта. Впрочем, до сих пор не достигнуто соглашение по реформе оружейного фонда для поставки Украине дополнительного количества оружия.

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Для того, чтобы сдержать и оттеснить российские войска, Украина нуждается в большей военной помощи со стороны Запада.

Сигнал Вашингтону

Соглашение о выделении пакета помощи Украине в размере €50 млрд становится также важным сигналом для Вашингтона, пишет издание. Конгресс США до сих пор не соглашался об увеличении собственного финансирования Украины, поскольку он все еще рассматривает запрос президента Джо Байдена одобрить дополнительные 61 миллиард долларов.

Запрос от октября 2023 года, также включающий выделение средств для Израиля, был заблокирован из-за настаивания американских республиканцев на том, чтобы он был связан с изменением в иммиграционной политике.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала журналистам, что надеется, что шаг ЕС вдохновит США последовать этому примеру.

Это будет поощрением для Соединенных Штатов сделать свою справедливую долю - сказала она после решения.

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с фон дер Ляйен приветствовал одобрение блоком помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, сообщили в Белом доме.

Байден приветствовал "значительный пакет финансовой помощи, который существенно поможет Украине, поскольку они продолжают бороться с агрессией России - сказал журналистам спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Демократы США также объявили, что на следующей неделе Сенат США проголосует за пакет мер безопасности на границе, который разблокирует жизненно важную помощь для Украины.

Напомним,

Все 27 лидеров стран-членов Европейского Союза договорились о дополнительном пакете поддержки Украины объемом 50 миллиардов евро в рамках бюджета ЕС.

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Министр финансов США Джанет Йеллен планирует обратиться к Конгрессу с призывом поддерживать Украину, бездействие может принести победу путину.

Помощница государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд выразила уверенность, что Конгресс США проголосует за дополнительную помощь Украине, учитывая ее роль для защиты и процветания Украины.

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